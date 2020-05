Minst 5.000 ramma av gasslekkasje i India – fleire døde

utenriks

Eksakt tal på døde er uvisst då styresmaktene førebels ikkje har oversikt over situasjonen. Det blir òg frykta at folk ligg døde eller medvitslause i heimane sine i dei ramma områda, men politiet slit med å få undersøkt dette, på grunn av omsyn til eiga sikkerheit.

Nyheitsbyrået AFP får stadfesta av politiet at fem personar er døde, medan Reuters siterer lokale styresmakter på at det er minst seks. AP, Mumbai Mirror og Times of India skriv at minst åtte er døde, mellom dei eitt barn.

Minst 1.000 til sjukehus

Minst 1.000 personar er innlagde på sjukehus, opplyser lokale styresmakter ifølgje AFP. Minst 70 av dei skal vere medvitslause.

Innbyggarane skal ha oppdaga lekkasjen frå fabrikken til LG Polymers, som lagar plastikkprodukt, ved 3-tida lokal tid.

Mange forlét heimane sine for å komme seg i sikkerheit, men fall om på gatene. Videoar frå området viser personar som ligg i gatene utan å røre på seg.

Over 5.000 personar skal ha fått reaksjonar som følgje av lekkasjen, mellom anna i form av pusteproblem, skriv Times of India.

Lokale styresmakter førebur mellom 1.500 og 2.000 sjukehussenger for å ta imot dei som har vorte eksponerte for gassen.

Blir evakuert

Swaroop Rani fortel at gassen lak ut frå to tankar på 5.000 tonn som har vore utan tilsyn sidan slutten av mars grunna koronakrisa i landet.

– Vi rykte direkte ut då vi vart varsla. Ein kunne kjenne gassen i lufta og det var ikkje moglegheit for oss å vere der meir enn i nokre få minutt, seier ho til AFP.

Legar ved King George Hospital seier til Mumbai Mirror at gassen er styren, som rammar hjernen og ryggrada til dei som kjem i kontakt med stoffet.

Styresmaktene har evakuert fem nærliggjande landsbyar. Innbyggarane blir bedne om å bruke våte masker eller klutar for å dekke til munn og nase.

