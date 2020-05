utenriks

Det opplyser den franske samferdselsministeren Elisabeth Borne.

Styresmaktene vil prøve å sørgje for at så mange bussar, tog og metroar som mogleg blir tilgjengelege, samtidig som bruken av dei må avgrensast, seier ho.

Pendlarar må ha med seg ei skriftleg erklæring frå arbeidsgivar om at dei treng å reise på jobb på bestemde tidspunkt. Alle andre som har behov for å nytte offentleg transport utan at det er jobbrelatert, må kunne bevise det.

