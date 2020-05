Knesset stemde gjennom lovendring for å tillate ny regjering

utenriks

Lovforslaget som Knesset vedtok torsdag, opnar for at Netanyahu og Gantz kan byte på rolla som regjeringssjef. I samsvar med regjeringsavtalen mellom dei to rivalane skal Netanyahu halde fram som statsminister dei første 18 månadene før Gantz tek over.

Onsdag gav høgsteretten i landet grønt lys for regjeringsdanninga. I ei fråsegn gjekk det fram at domstolen ikkje så nokon juridisk grunn til å hindre Netanyahu i å danne regjering, sjølv om han er tiltalt for korrupsjon, svindel og tillitsbrot.

Rettssaka mot Netanyahu skulle etter planen ha starta 17. mars, men ho er førebels utsett til 24. mai som følgje av restriksjonane Israel har innført for å hindre spreiing av koronasmitte.

