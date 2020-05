Fleire tusen ramma av gasslekkasje i India – minst 11 døde

utenriks

Nøyaktig kor mange som er døde, er ikkje klart, då styresmaktene førebels ikkje har oversikt over situasjonen, men minst elleve personar er stadfesta døde, opplyser generaldirektøren for den nasjonale krisestyresmakta (NDRF), S.N. Pradhan. 20 andre personar er kritisk skadde.

Pradhan stadfestar òg at situasjonen er under kontroll etter at det sørkoreanske selskapet LG Chem, som eig LG Polymers, som driv fabrikken, først melde om dette tidlegare torsdag.

Minst 800 til sjukehus

Minst 800 personar vart innlagde på sjukehus, men dei fleste vart skrivne ut etter kort tid. Rundt 350 personar får framleis behandling på sjukehus.

Styren-lekkasjen spreidde seg frå fabrikken og ut over i den sørlege byen Visakhapatnam i morgontimane. Innbyggjarane skal ha oppdaga lekkasjen frå fabrikken, som lagar plastprodukt, ved 3-tida lokal tid.

Det vart gjennomført vedlikehald på fabrikken før han vart opna etter å ha vore koronastengd i rundt 40 dagar.

Mange forlét heimane sine for å rømme unna, men fall om på gatene. Videoar frå området viser personar som ligg i gatene utan å røre på seg, og dyr som frodar om munnen.

Over 5.000 personar skal ha fått reaksjonar som følgje av lekkasjen, mellom anna i form av pustevanskar og irritasjon i auga og halsen, skriv Times of India.

Eit område i ein 3 kilometers radius rundt fabrikken vart ramma, og innbyggjarane vart bedne om å bruke våte masker eller klutar for å dekkje til munn og nase.

Låg i grøfter

Styresmaktene fryktar at folk ligg døde eller medvitslause i heimane sine i dei ramma områda, men av omsyn til eigen tryggleik, er det vanskeleg for politiet å få undersøkt dette.

Minst 3.000 personar i to landsbyar i nærleiken vart evakuerte som følgje av lekkasjen.

– Redningsarbeidarane gjekk frå dør til dør og braut nokre stader opp dørene for å få ut folk som hadde låst dørene før dei la seg, seier Gautam Sarang, politisjef i regionen Andhra Pradesh.

Redningsarbeidarane fann folk liggjande medvitslause i grøfter og i vegkanten. Dei kollapsa då dei prøvde å flykte frå gasslekkasjen. Ein av dei som døydde, falle ned i ein brønn, ifølgje Sarang.

Koronastengd

Årsaka til lekkasjen er førebels ikkje kjend og skal undersøkjast. Politibetjent Swaroop Rani fortel at gassen lak ut frå to tankar på 5.000 tonn, som har vore utan tilsyn sidan slutten av mars på grunn av koronakrisa i landet.

– Vi rykte direkte ut då vi vart varsla. Ein kunne kjenne gassen i lufta, og det var ikkje mogleg for oss å vere der meir enn i nokre få minutt, seier ho til AFP.

Gassen styren er giftig og blir vanlegvis halden avkjølt. Røyken er fargelaus og fører til irritasjon i auge og hals. Nokre minutt med eksponering kan påverke lunger og nervesystem og føre til mellom anna pustevanskar, kvalme og svimmelheit. Lengre eksponering kan føre til hjarteproblem og i nokre tilfelle koma.

Inntak av styren kan òg ha langsiktig effekt og kan vere kreftframkallande. Innbyggjarane i landsbyane rundt fabrikken må rekne med å bli sjekka for helseeffektar av gassen over tid.

