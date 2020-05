Turistmangel rammar spansk økonomi hardt

utenriks

I mars, medan det endå berre var nokre få hundre koronadødsfall i Spania, fall talet på turistar med 64 prosent, viser tal frå det statistiske sentralbyrået i landet.

No har pandemien kravd nærare 26.000 liv i Spania, og turismen har nærast stansa heilt opp.

Spania er verdas nest største turistdestinasjon, berre forbigått av Frankrike, og hadde i fjor 83,7 millionar besøkande frå utlandet.

Turistnæringa står for 12 prosent av bruttonasjonalproduktet i den fjerde største økonomien i eurosona, og dei økonomiske følgjene av koronakrisa er derfor dramatiske, ikkje minst for dei mange tilsette innan turistnæringa som no er permitterte eller har mista jobben for godt.

13 prosent av arbeidsstokken i Spania har vore tilsett i turistnæringa, som i tillegg har gitt arbeid til mange sesongarbeidarar.

Det offisielle talet på arbeidsledige i Spania er no 3,8 millionar, det høgaste på fire år, og berre i mars og april vart 580.000 spanjolar kasta ut i arbeidsløyse.

Samanslutninga av spanske turistbedrifter, Exceltur, anslår at næringa i år vil tape opptil 60 prosent av inntektene som følgje av koronakrisa.

