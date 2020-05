London vil satse på syklistar og fotgjengarar

utenriks

– Kapasiteten på offentleg transport vil vere kraftig redusert på grunn av dei store utfordringane med å halde avstand frå kvarandre, seier ordførar Sadiq Khan.

– Medan mykje har vore stengt, har mange gjenoppdaga gleda ved å gå eller sykle. Ved å ta enkle grep for å utvide fortau, lage mellombelse sykkelfelt og stengje vegar for gjennomgåande biltrafikk, vil vi leggje til rette for at millionar kan forandre måten dei kjem seg rundt i byen på, held han fram.

Strenge smitteverntiltak har ført til at langt færre tek buss, tog og undergrunn i den britiske hovudstaden. Transport for London, som har ansvaret for kollektivtrafikken, seier at tiltak for å halde avstand mellom folk betyr at dei berre kan handtere ein femdel av passasjervolumet dei hadde før covid-19-utbrotet.

Det er venta at det samla talet kilometer London-folk syklar vil bli tidobla, samanlikna med før krisa. Talet på fotgjengarkilometer er venta å bli fem gonger høgare enn før.

