Onsdag vart det registrert 1.680 nye smittetilfelle i landet, og totalt har talet på smitta no passert 100.000.

Allereie i april kom dei første meldingane om at utbrotet kunne vere i ferd med å byggje seg opp igjen. Det vart attgitt i ein parlamentsrapport, som kritiserte regjeringa for å ha handla for treigt.

– Vi har sett ein aukande trend i dei siste tre–fire dagane, sa ein talsmann for helseministeriet onsdag.

(©NPK)