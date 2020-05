Freedom House: Ungarn, Serbia og Montenegro er ikkje lenger demokrati

utenriks

I den årlege rapporten sin, «Nations In Transit», skriv Freedom House at Ungarn no er i ei gråsone, ein stad mellom demokrati og reine diktatur.

Kriselova som statsminister Victor Orban innførte etter koronakrisa, har i endå større grad avslørt kor udemokratisk regimet er, ifølgje Freedom House.

– Ungarn kan i dag ikkje lenger reknast som eit demokrati, skriv organisasjonen i rapporten.

Både Serbia og Montenegro har for første gong sidan 2003 mista statusen som demokrati. Dette kjem mellom anna av aukande grad av maktmisbruk frå dei respektive presidentane deira, Aleksandar Vucic og Milo Djukanovic.

