Finske borgarlønnsmottakarar utan jobb

Den finske regjeringa løyvde 20 millionar euro til det to år lange eksperimentet. Det sikra ei garantert grunninntekt på 560 euro i månaden, om lag 6.200 kroner, til eit tilfeldig utval med arbeidslause menneske.

Forskarane ville sjå på om borgarlønna kunne vere ein måte å få mottakarane til å skaffe seg arbeid i staden for å gå tilbake til arbeidsløysetrygd. Men mottakarane av borgarlønna var i gjennomsnitt berre i jobb i seks dagar ekstra det første året.

Den vesle effekten tyder på at problemet nokre av deltakarane hadde med å finne jobb ikkje er knytt til byråkrati eller økonomiske insentiv, uttaler Kari Hamalainen i Statens economiska forskningscentral (VATT).

Men deltakarane vart meir fornøgde med livskvaliteten og opplevde mindre mental utmatting, depresjon, tungsinn og einsemd, viser forskinga. Borgarlønna gjorde òg at deltakarane stolte meir på andre og på samfunnsinstitusjonane.

Borgarlønn har vorte sett på som ei mogleg løysing på den økonomiske kollapsen som koronaviruskrisa har ført til, og som har sett titusenvis av millionar av arbeidsplassar på spel verda rundt.

Eksperimentet frå januar 2017 vart òg omtalt i ein studie i februar i fjor. Den viste at mottakarane fekk auka velstand, men at dei framleis var arbeidsledige. Og til liks med den nye studien viste 2019-studien at den uforpliktande lønna var bra for helsa.

