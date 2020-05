Dansk institutt: Koronasmitten vil døy ut sjølv om samfunnet blir gjenopna

utenriks

Det er mest sannsynleg at epidemien døyr ut av seg sjølv viss nedstenginga held fram, meiner ekspertane.

– Likeins blir epidemien venta å døy ut for dersom ein vel å gjenopne grunnblokka, under føresetnad av at ein held fram med å halde fysisk avstand og held oppe hygienetiltak, heiter det i rapporten.

Grunnblokka er ein omtale av verksemder som storsenter, idrett utan tilskodarar, bibliotek, dyrehagar, og dessutan viktige offentlege arbeidsplassar som til dømes forsvaret og arbeidstilsynet.

Rapporten beskriv både utviklinga av epidemien, noverande tiltak og ei rekke moglege utviklingar etter gjenopning. Han er laga som grunnlag for politiske forhandlingar om exitstrategi.

