Boris Johnson tilbake i spørjetimen

utenriks

Det blir òg første gong at Johnson møter den nye leiaren i opposisjonen, Labours Keir Starmer, til sparring i spørjetimen til statsministeren, som normalt blir halden kvar veke i det britiske parlamentet.

Starmer har kravd at den vidare handteringa av koronakrisa må baserast på ein nasjonal konsensus.

Tysdag vart det lagt fram nye tal som viser at Storbritannia har passert 32.000 dødsfall og dermed er hardast ramma av landa i Europa.

Det er venta at Johnson må svare på mange kritiske spørsmål om korleis og kvifor handteringa gjekk gale i dei første fasane av pandemien.

Parlamentarikarane vil truleg òg vere opptekne av planane til regjeringa for ein exitstrategi for dei strenge nedstengingstiltaka som vart innførte for seks veker sidan.

Regjeringa har frist til torsdag med å levere ein formell gjennomgang, men det blir ikkje venta at Johnson vil kunngjere vidare planar for gjenopning av samfunnet før søndag.

Labour-leiaren etterlyser ein diskusjon for korleis den påtvungne heimetilværet skal avsluttast, samtidig som ein må sørgje for at folk kan bli skikkeleg verna for smitte når dei går tilbake til arbeidet.

– Regjeringa var treige med å innføre nedstenging, treige med å gjennomføre testing og trege med å skaffe smittevernutstyr til folk i frontlinja. Vi må lære av desse feila, sa Starmer tidlegare denne veka.

