utenriks

BMW selde 477.000 bilar i første kvartal, og resultatet var på 574 millionar euro.

– No startar vi gradvis opp produksjonen igjen, i tråd med etterspørselen i marknadene våre, sa BMW-sjef Oliver Zipse tysdag.

Han la til at likviditet no er den høgaste prioriteten og sa at årets investeringsplan derfor blir kutta frå nesten 6 milliardar euro til under 4 milliardar euro.

– I lys av den noverande situasjonen, legg vi anten enkelte prosjekt på vent, eller vurderer dei på nytt, sa han.

