utenriks

10.804 har til no fått påvist koronavirus i Sør-Korea, men smittespreiinga er no like låg som ho var i midten av februar.

Sør-Korea har registrert 254 koronarelaterte dødsfall, og tilstanden er framleis alvorleg for 54 av dei 1.267 som framleis har viruset i kroppen.

Landet lettar no på smitteverntiltaka og byrjar 13. mai ei gradvis gjenopning av skulane i landet.

(©NPK)