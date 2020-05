Organisasjonar ber Søreide legge press på Israel

utenriks

Tysdag troppa representantar for organisasjonane opp i Utanriksdepartementet i Oslo for å overlevere oppropet til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Initiativet kjem frå Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Forsvar Folkeretten og Ship to Gaza Norway, som har fått tilslutning frå mellom anna KFUK-KFUM Global, Norsk PEN, Changemaker, partia SV og Raudt, Oslo Arbeidarparti og Senterungdommen.

Gazastripa vart okkupert av Israel i 1967 og er i dag heim for over 2 millionar palestinarar. Israel trekte seg ut i 2005, men innførte ein streng blokade etter at Hamas vann valet i dei palestinske områda året etter. Israel har gjennomført tre større militæroffensivar mot området sidan.

Vil ha mottiltak

FN har lenge kravd at Israel opphevar blokaden av Gazastripa, men har ikkje sett makt bak kravet.

FNs spesialrapportør for menneskerettar i dei okkuperte palestinske områda, Michael Lynk, oppmoda nyleg verdssamfunnet til å innføre mottiltak mot Israel som følgje av dei alvorlege og vedvarande brota på folkeretten.

Helsevesenet på Gazastripa lir under akutt mangel på medisin, utstyr, legar og opplæring og heldt på å bryte saman alt før koronapandemien ramma.

Krigslovbrot

– Palestinarane, ei befolkning under okkupasjon og blokade, er ei høgrisikogruppe både for smitte og for uforholdsmessige kontrolltiltak frå okkupasjonsmakta, seier Norsk Folkehjelps direktør for utvikling og humanitært samarbeid, Gry Ballestad.

– Vår eiga regjering uttaler at kjernen i norsk utanrikspolitikk skal vere å fremje menneskerettar, og demokrati- og rettsstatsprinsipp. Det forpliktar, heiter det i oppropet frå dei norske organisasjonane.

– Vi ber utanriksministeren snarast ta initiativ overfor FN og andre internasjonale organ for å få ein slutt på Israels kollektive avstraffing av palestinarane, ei handling som ifølgje Genèvekonvensjonane av 1949 er å sjå på som eit krigslovbrot, heiter det vidare.

(©NPK)