utenriks

Kontraktane for amerikansk lettolje i juni gjekk opp heile 10,3 prosent og vart omsett for 22,49 dollar fatet då handelsdagen gjekk mot slutten i Asia. Nordsjøolje for levering i juli vart seld for 29,14 dollar fatet, ein oppgang på 7,1 prosent.

– Vi ser at dei underliggjande faktorane for olje endeleg har byrja å betre seg. På tilbodssida har det byrja å gå raskt nedover, og etterspørselen viser tidlege teikn til betring, seier marknadsstrateg Stephen Innes i AxiCorp.

(©NPK)