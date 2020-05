Ekspertar ventar to smittebølgjer til

utenriks

– Dette er ein pandemi, og i ein pandemi vil viruset spreie seg til 60–70 prosent av befolkninga, seier Lothar Wieler, leiar ved det tyske Robert Koch-instituttet.

Det er svært sannsynleg at koronaviruset vil slå tilbake i ei andre bølgje, ifølgje Wieler. Han viser til at dette er den rådande oppfatninga blant smittevernsekspertar, og mange ventar òg ei tredje bølgje.

Også italienske ekspertar åtvarar om at vi vil sjå utbrotet blusse opp igjen no som landa gradvis løyser på restriksjonane.

Dei meiner styresmaktene må styrkje arbeidet med å identifisere nye moglege smittetilfelle, følgje med på symptoma og spore opp kven dei smitta har hatt kontakt med.

Nøkkelen til å halde utbrotet under kontroll ligg i tidleg isolasjon av smitta, meir testing og karantene for dei næraste. Dette vil medføre ei enorm investering av ressursar for å trene opp medisinsk personell som skal følgje opp dei nye smittetilfella, ifølgje doktor Silvio Brusaferro ved helseinstituttet Superior, som tysdag orienterte politikarar i senatet om korleis den neste fasen sannsynlegvis vil utvikle seg.

Han la til at teknologiske løysingar som smittesporingsappar kan hjelpe, men at det ikkje kan erstatte overvaking og handling.

