Nordkoreansk avhoppar beklagar ryktespreiing om Kim

Kim vart avbilda då han 11. april utpeika søstera si Kim Yo-jong til ny medlem av politbyrået i kommunistpartiet. Etter dette vart det stille rundt den nordkoreanske leiaren.

Den sørkoreanske nettavisa Daily NK, som blir driven av nordkoreanske avhopparar, skreiv ei tid etter at Kim var på sjukehus. Det utløyste spekulasjonar om hjarteoperasjon, koronasjukdom og død.

Men laurdag publiserte nordkoreanske medium bilde av ein røykjande Kim som opna ein gjødselfabrikk. Nordkoreanske avhopparar beklagar no ryktespreiinga, melder Reuters.

Beklagar

– Eg er klar over at ein av grunnane til at mange av dykk stemde på meg som folkevalt har å gjere med forventningane om ein påliteleg analyse og prognosar rundt nordkoreanske saker. Eg føler skuld og tungt ansvar, seier Thae Yong-ho.

Thae var Nord-Koras viseambassadør til Storbritannia, men flykta til Sør-Korea i 2016. Førre månad vart han vald inn i nasjonalforsamlinga i Seoul.

– Uansett kva årsakene måtte vere, så beklagar eg overfor alle, seier Thae.

Blir kritisert

Ein annan framståande avhoppar som sit i Sør-Koreas nasjonalforsamling, Ji Seong-ho, hevda fredag å ha fått informasjon om at Kim var død etter ein operasjon og at ei offentleg kunngjering ville komme laurdag.

Ji, som hevda å vere 99 prosent sikker på dette, var ikkje tilgjengeleg for kommentar måndag.

Sør-Koreas regjeringsparti kritiserer dei to avhopparane for uforsiktigheit og feilinformasjon, og ein partimedlem meiner at dei to bør ekskluderast frå etterretnings- og forsvarskomiteane.

Medan rykta om Kim svirra som verst, mana både sørkoreansk etterretning, Pentagon og ekspertar på Nord-Korea til varsemd. Dei viste til at det ikkje fanst opplysningar som skulle bety at rykta stemde.

President Donald Trump sa òg at han ikkje trudde på rykta, og søndag sa han at han er glad for at Kim er tilbake og frisk.

