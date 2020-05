Milliardmålet nesten nådd i global kronerulling for koronavaksine

utenriks

Målet var å skaffe 7,5 milliardar euro – rundt 85 milliardar kroner – for å få fart på vaksinearbeidet. Etter tre timar måndag ettermiddag viste oversikta at det var komme inn 7,36 milliardar euro.

– EU-kommisjonen stiller med 1 milliard euro, sa EU-kommisjonens president og vert for konferansen Ursula von der Leyen då ho opna nettkonferansen. Rett etter henne stilte Frankrike og Tyskland med vel ein halv milliard kvar, før leiarar frå over 50 land og eit par stiftingar kom med sine bidrag.

Pengane skal gå til utvikling, produksjon og distribusjon av vaksinar, medisinar og testar som kan brukast i kampen mot koronapandemien.

Noreg i leiarrolle

Statsminister Erna Solberg (H) var invitert til å vere med og leie det virtuelle møtet på måndag. På vegner av Noreg bidrog ho òg med vel 2,1 milliardar kroner til formålet måndag, men skal bruke ikkje mindre enn 13 milliardar på vaksinearbeid i åra som kjem. Beløpet inkluderer vel 10 milliardar til vaksinealliansen Gavi dei neste ti åra.

Solberg minte samtidig om at om at berre halve jobben er gjort når det er utvikla ein vaksine og behandling mot sjukdommen.

– Det vi oppnår, må fordelast rettferdig og vere tilgjengeleg for alle. Så lenge viruset er aktivt éin stad, er vi alle trua alle stader, understreka Solberg før ho avslutta med ei positiv melding.

– Saman trur eg vi vil nå målet om ei tryggare verd for alle.

Friskmeld Johnson

Noreg deler leiarjobben med mellom anna Tyskland, Japan, Frankrike, Saudi-Arabia og Storbritannia. For sistnemnde stilte statsminister Boris Johnson, som har vore innlagd på sjukehus med covid-19-smitte.

– Med omfattande restriksjonar har vi bygd eit skjold rundt helsestellet, slik at heltane som jobbar der, har kunna redde mange liv, inkludert mitt, sa Johnson.

Også han var oppteken av behovet for å samarbeide i kampen mot covid-19-pandemien.

– Dess meir vi dreg lasset saman, dess raskare kan vitskapsfolka lykkast. Det er menneskja mot viruset, og saman skal vi vinne.

Eit offentleg gode

FNs generalsekretær António Guterres var blant dei som minte om at «ingen er trygge før alle er trygge».

– Desse nye verktøya kan hjelpe oss med å få full kontroll over pandemien og må behandlast som eit globalt offentleg gode som alle må få tilgang til og ha råd til, sa han om nye vaksinar, testar og behandlingar.

Frankrikes president Emmanuel Macron spegla fråsegna frå FN-sjefen.

– Vaksinen bør givast til heile planeten av den organisasjonen vi vel. Dette er noko som må tilhøyre alle, sa Macron då han fekk ordet.

– Vi kan angripe globalt

Også ikkje-statlege aktørar deltok, som vaksinealliansane Gavi og Cepi og stiftingar som Wellcome og stiftinga til Bill og Melinda Gates.

– No set verda si lit til at vitskapen kan utvikle medisinar og vaksinar. Vi treng vitskapen for å vinne over pandemien, men dette er ikkje over før alle kan få vaksinen og dra nytte av vitskapen, sa Melinda Gates.

Ho la til at stiftinga, som allereie er djupt involvert i vaksinearbeid, gir 100 millionar dollar ekstra til innsatsen mot covid-19.

– Saman kan vi angripe denne sjukdommen, slik den angrip oss – globalt.

(©NPK)