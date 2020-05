Iran kuttar fire nullar for å kjempe mot hyperinflasjon

utenriks

Iran har hatt rijal som valuta sidan 1925. Nyleg mista den over 50 prosent av verdien, på grunn av kraftig aukande inflasjon som følgje av amerikanske sanksjonar og koronapandemien.

Rijal skal no erstattast med toman. 10.000 rijal blir 1 toman, melder det statlege nyheitsbyrået IRNA etter at nasjonalforsamlinga måndag gav grønt lys til endringa.

Lovendringa må ratifiserast i Vaktarrådet før ho kan tre i kraft.

Toman var Irans valuta fram til 1925. Nemninga har likevel vore brukt i Iran sidan den gongen sidan det har vore lett å rekne om. 10 rijal har vore kjent som 1 toman.

Tiltaket er ifølgje styresmaktene nødvendig for å implementere ei bankreform i landet.

Styresmaktene håper òg at tiltaket vil ha positiv psykologisk effekt på marknaden. I dag må mange iranarar betale over 1 million rijal for kvardagslege innkjøp i løpet av éi veke.

