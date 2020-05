Forskarar reknar med 1,8 millionar smitta i Tyskland

utenriks

Forskarane intervjua og testa 919 personar i 405 husstandar i Gangelt. Kommunen ligg i delstaten Nordrhein-Westfalen, nær grensa til Nederland, og har vore hardt ramma av viruset.

Ved å teste for viruset og antistoff fann dei ut at 15 prosent av befolkninga i Gangelt var smitta, og at dødsraten var på 0,37 prosent.

Studien frå Bonn-universitetet er enno ikkje fagfellevurdert, men resultatet bør kunne gi eit hint om smittespreiinga i Tyskland, meiner forskarane. I så fall kan rundt 1,8 millionar menneske alt ha vorte smitta i landet, som har ei befolkning på vel 82 millionar. Det er meir enn ti gonger så mange som dei påviste smittetilfella.

22 prosent symptomfri

Studien viste dessutan at 22 prosent var asymptomatiske.

– Det faktumet at tilsynelatande kvar femte infeksjon utviklar seg utan merkbare sjukdomssymptom, tyder på at smitta personar som kan smitte andre, ikkje på nokon truverdig måte kan identifiserast på grunnlag av attkjennelege symptom på sjukdommen, seier ein av forfattarane bak studien, Martin Exner, som er leiar for hygiene og folkehelse-instituttet ved Universitetet i Bonn.

Dette viser kor viktig det er å halde oppe sosial avstand og god hygienepraksis for å halde spreiinga av covid-19 i sjakk, påpeikar forskarane.

– Alle tilsynelatande friske personar vi møter, kan utan at dei veit om det sjølve, vere smitta av viruset. Vi må vere klar over dette og handle deretter, seier Exner.

Munnbind-påbod

Gangelt vart hardt ramma av koronapandemien etter at ei karnevalsfeiring i februar trekte tusenvis av menneske til den vesle byen.

Tyskland er til liks med ei rekkje andre land i gang med å lempe på restriksjonane som vart innførte for å stoppe smittespreiinga. Butikkar, skular og religiøse institusjonar har no byrja å opne igjen.

Reglane for å sikre at folk held avstand til kvarandre, står fast. Dei fleste stader i landet er det forbode for fleire enn to personar å samlast offentleg.

Munnbind er dessutan påbode på offentleg transport og i butikkar, der merke i golvet skal sikre at kundane held minst 1,5 meters avstand.

