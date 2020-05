FN bekymra over skuldingar om overvaking i Colombia

utenriks

Colombia-kontoret til FNs høgkommissær for menneskerettar (OHCHR) gir uttrykk for djup bekymring og understrekar at etterretningsaktivitetar ikkje må undergrave garantiar om å verne menneskerettane.

FNs bekymring har samanheng med at magasinet Semana fredag skreiv at den colombianske hæren spionerte på minst 130 personar i fjor.

For å få tilgang på personopplysningar om colombianske og utanlandske journalistar, politikarar, advokatar og organisasjonar, samarbeider hæren med andre land, ifølgje magasinet.

USA er eitt av landa som Colombias militære har tettast samarbeid med.

Forsvarsminister Carlos Holmes Trujillo fjerna fredag elleve personar i hæren frå stillingane sine som følgje av Semanas artikkel, og laurdag opna riksadvokatembetet i landet etterforsking av skuldingane.

(©NPK)