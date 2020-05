Enka etter jihadistrappar for retten i Tyskland

utenriks

Den 35 år gamle tysk-tunisiske kvinna er identifisert som Omaima M. Ho var iført ein blå blazer og dekte ansiktet for fotografar då ho kom til retten i Hamburg måndag.

Ifølgje påtalemakta drog ho i januar 2015 til Syria, saman med sine tre barn, for å slutte seg til faren til barna, Nadar H., som var den første ektemannen hennar. Der levde ho under IS-reglar og oppdrog barna i samsvar med doktrinane i ekstremistgruppa. Ho fekk månadlege utbetalingar frå IS, ifølgje påtalemakta.

Våren og sommaren 2015 heldt ho visstnok ei 13 år gammal yazidi-jente som slave.

Ektemannen vart drepen i eit luftangrep i den syriske grensebyen Ayn Al-Arab, som kurdarane kallar Kobani, ifølgje påtalemakta.

Deretter gifta kvinna seg med Denis Cuspert, ein tysk-ghanesisk rappar som gjekk under namnet Deso Dogg og som hadde slutta seg til IS for å krige i Syria.

Cuspert var ein av dei mest berykta framandkrigarane i IS. Han hadde stått fram i fleire propagandavideoar. Ein gong viste han visstnok fram eit avkappa hovud.

Omaima M. vart gravid med Cuspert og drog i 2016 tilbake til Tyskland, saman med dei tre barna frå det første ekteskapet. To år seinare vart Cuspert drepen i eit luftangrep i Syria.

Først i september i fjor vart ho arrestert i Tyskland, der ho i mellomtida hadde jobba som tolk og leiar for eit eventbyrå.

(©NPK)