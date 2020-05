utenriks

Mange afghanarar manglar arbeid på grunn av koronarestriksjonane, og matprisane har ifølgje Redd barna stige kraftig den siste tida.

Allereie før koronakrisa anslo FN at 5,26 millionar afghanske barn trong ei eller anna form for humanitær hjelp. I tillegg har landet eitt av dei svakaste helsesystema i verda. Det finst berre 0,3 legar per 100.000 innbyggarar.

Afghanske barn som blir sjuke står derfor framfor ein svært vanskeleg situasjon.

