Koronaviruset har til no kravd 25.428 liv i Spania, noko som svarer til over 50 per 100.000 innbyggarar. Noreg har til samanlikning 3,9 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar.

Nærare 250.000 har fått påvist smitte i landet, men av desse er nærare 150.000 no friskmelde.

