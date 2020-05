utenriks

Drygt 1.000 har fått påvist koronasmitte i Hongkong, der det berre er registrert fire koronarelaterte dødsfall.

Styresmaktene har innført ei rekke tiltak for å hindre smittespreiing, men lettar no på desse. Bibliotek og treningssenter er dei første som får gjenopne, samtidig med at det blir delt ut gratis ansiktsmasker til alle innbyggarar.

Maskene har filter som kan skiftast ut. Dei kan derfor vaskast opptil 60 gonger og gjenbrukast.

(©NPK)