Remdesivir godkjent som koronabehandling i USA

utenriks

Legemiddelet har i forsøk vist seg å kunne hjelpe covid-19-pasientar, men dei store studiane er enno ikkje i mål.

The Food and Drug Administration hastebehandla godkjenninga, som var klar fredag og vart kunngjort av president Donald Trump i Det kvite hus.

Det skjer etter at førebelse resultat frå ein statleg støtta studie i USA viser at Remdesivir, frå det amerikanske legemiddelselskapet Gilead Sciences, kortar ned sjukdomsperioden med 31 prosent, eller i gjennomsnitt fire dagar, for covid-19-pasientar på sjukehus.

