Dødstalet går ned i Storbritannia

utenriks

Totalt er det registrert 28.131 dødsfall i landet, og Storbritannas tal nærmar seg no dødstalet i Italia, det hardast ramma europeiske landet. Der er det så langt registrert 28.236 dødsfall forårsaka av covid-19.

Storbritannia har den siste tida trappa opp testinga kraftig, og testar no meir enn 100.000 personar for viruset dagleg. Fredag var talet 105.937, opplyser bustadminister Robert Jenrick på ein pressekonferanse laurdag.

Det er no totalt utført 1.129.907 testar, og 182.260 personar har testa positivt for koronaviruset, viser talet til styresmaktene.

Laurdag skriv den britiske finansavisa Financial Times at det sannsynlegvis blir lenge til kontorarbeidarar i landet kan vende tilbake til arbeidsplassane sine. Boris Johnsons regjering legg opp til at dei fleste skal jobbe heimanfrå i fleire månader for å hindre problem og smittespreiing i kollektivtrafikken, får avisa opplyst.

(©NPK)