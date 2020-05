utenriks

22.082 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er ein auke på 562 det siste døgnet, viser tal frå helsestyresmaktene.

2.669 koronasmitta er til no døde Sverige, og dette svarer til over 26 per 100.000 innbyggarar.

I forhold til folketalet har Sverige nesten sju gonger så mange koronadødsfall som Noreg og Finland, som har høvesvis 3,9 og 4 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar.

