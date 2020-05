Queen hyllar frontkjemparane mot virusutbrotet

utenriks

I ein heilt ny versjon av Queens massive hitlåt «We Are the Champions» frå 1977 har dei attverande medlemane Brian May og Roger Taylor saman med vokalist Adam Lambert omdøypt songen til «You Are the Champions».

Fredag vart den lansert for å gi pengar til WHOs solidaritetsfond i samband med koronautbrotet.

– Eg tenkte dette var ein fin ting for å gjere noko godt her i verda. Vi treng ikkje å tene meir pengar, vi treng ikkje å bli meir berømte. Vi må bruke det vi har no på best mogleg måte, seier May som sjølv har mista ein nær venn under virusutbrotet.

