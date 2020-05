Pandemien gir bråbrems i verdsøkonomien

utenriks

Frykt for nye smittetopper som endå ein gong kan leggje stort beslag på sjukehuskapasiteten, bremsar håpet om at økonomiar som har fått livreddande støtte, vil ta seg opp igjen når arbeidarane er tilbake i fabrikkar, butikkar og på kontor.

Nye tal frå Frankrike torsdag viste at økonomien i landet krympa med 5,8 prosent i første kvartal. Det er det største kvartalsvise fallet sidan 1949.

I Spania fall økonomien 5,2 prosent i første kvartal. I Italia fall økonomien 4,7 prosent i første kvartal. Men nedgangen blir venta å bli endå større. Kredittvurderingsbyrået Fitch ventar eit fall på 8 prosent i Italia i år.

Europas største økonomi blir òg hardt ramma. Prognosen viser at Tyskland kan få eit fall på 6,3 prosent i år.

Europas økonomi krympar

Bruttonasjonalproduktet i eurosona fall med 3,8 prosent i første kvartal, medan tilbakegangen var på 3,5 prosent for EU som heilskap, viste tal frå EUs statistikkbyrå Eurostat.

Ein prognose frå Den europeiske sentralbanken (ESB) viser at økonomien i eurosona kan komme til å krympe så mykje som 5–12 prosent gjennom året.

ESB vedtok torsdag å halde styringsrenta uendra på rekordlåge 0,5 prosent. Støttekjøpet til banken av obligasjonar, med ei ramme på 750 milliardar euro, kan bli utvida til å vare lenger enn 2020.

Samtidig la den svenske regjeringa fram ei krisepakke torsdag med omstillingsstøtte til næringslivet på 39 milliardar svenske kroner.

Dystert i USA

På vestkanten av Nord-Atlanteren la amerikanske styresmakter fram arbeidsløysetal som viser at 30,3 millionar menneske har registrert seg ledige i USA dei siste seks vekene. Talet svarer til éin av seks arbeidstakarar i landet. Ein må tilbake til 1930-talet for å finne ein like dyster situasjon.

USAs økonomi krympa 4,8 prosent i første kvartal i år, ifølgje eit anslag frå styresmaktene denne veka. Det er det største kvartalsfallet sidan finanskrisa i 2008.

Analytikarar meiner dette berre er ein forsmak. Prognosane deira viser at USAs arbeidsløyserate for april kan hamne på 20 prosent og at økonomien kan falle heile 40 prosent for inneverande kvartal.

Europa blir opna

Verdshelseorganisasjonen (WHO) opplyste torsdag at nesten halvparten av dei 44 landa i Europa som har innført restriksjonar, har byrja å lette på tiltaka. Ytterlegare elleve land varslar at det skal gjerast snart.

I det fleire land no startar opp igjen den økonomiske aktiviteten, blir bekymra auga retta mot folks åtferd i det offentlege rommet.

I California planlegg guvernøren å stengje strender og delstatsparkar frå fredag, etter at folk ikkje har klart å halde seg unna kvarandre.

I Sverige har styresmaktene spreidd stinkande kyllinggjødsel på bakken i ein bypark for å få folk til å halde seg unna.

Halve arbeidsstyrken i fare

Pandemien har sett levebrødet i fare for 1,6 milliardar menneske som lever av tilfeldige jobboppdrag og uformelt arbeid, ifølgje Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Talet utgjer nesten halvparten av arbeidsstyrken i verda på 3,3 milliardar menneske.

For perioden frå april til juni ventar ILO at 305 millionar fulltidsjobber verda rundt vil vere borte.

Økonomar fryktar at USAs økonomi kjem til å bli ramma av ny og rask nedtur seinare i år. Dei peikar på at viruset kan blusse opp igjen, eller uvisse rundt forbrukarmønster og ønskje om å vende tilbake i jobb.

– Viruset har gjort mykje skade på økonomien, og det er altfor mykje uvisse no, seier sjeføkonom Mark Zandi hos Moody's Analytics.

