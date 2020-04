Tesla med godt resultat i første koronakvartal

utenriks

Tesla leverte 88.400 bilar dei tre første månadene i år. Det er ein auke på 40 prosent frå same periode i fjor. Bilsalet er hjelpt av produksjonsstart ved den nye fabrikken til selskapet i Shanghai.

Det kan sjå ut til at koronaviruset tvingar Tesla til å justere ned produksjonsprognosen med over 500.000 bilar for året. Selskapet seier dei har kapasitet til å lage bilane, men det er uvisst kor fort fabrikken i California kan gjenopnast etter å ha vorte stengd på grunn av viruset.

Tesla-aksjen gjekk opp 9 prosent i etterhandelen onsdag.

– Vi meiner at vi er godt posisjonerte for å takle kortsiktig uvisse, samtidig som vi når langsiktige mål, seier selskapet i det faste kvartalsbrevet til investorane.

(©NPK)