Pressa aukar mot Joe Biden etter overgrepsskulding

Tara Reade, ein tidlegare tilsett i Senatet medan Biden var senator for Delaware på 90-talet, seier Biden forgreip seg på henne i kjellaren i Capitol Hill i august 1993.

Skuldingane vart rapporterte av fleire medium tidleg i april, men forsvann frå mediesøkelyset etter ei stund. Pressa aukar igjen denne veka etter at to personar stod fram og sa at Reade tidlegare har fortalt dei delar av skuldinga.

Republikanarane har over tid angripe Biden, medan demokratar står i ein spagat mellom å støtte presidentkandidaten sin og å tru på skuldingane til kvinna.

Biden er stille

Så langt har ikkje Biden kommentert saka sjølv, men han har avvist skuldinga via talspersonar.

Dei siste vekene har han delteke i færre intervju og pressekonferansar enn vanleg mellom anna som følgje av koronakrisa. Han har ikkje stilt opp for eit breitt pressekorps sidan 2. april. I dei intervjua han har gjort, som har vore under kontrollerte former, har han ikkje vorte spurd om skuldingane.

Demokratar tek no til orde for at han må svare på skuldingane på ein meir overbevisande måte.

– Kampanjen har komme med utsegner, men han har ikkje sagt noko med eiga stemme, seier Donna Brazile, som er tidlegare styreleiar i Demokratanes nasjonalkomité.

– Det hjelper ikkje. Det er berre øydeleggande, ikkje berre for personen som har stått fram, men det er òg øydeleggande for kandidaten.

Skuldingar

Reade fortalde historia si for første gong offentleg i ein podkast med Katie Halper i slutten av mars før ho seinare vart intervjua av fleire andre medium.

Skuldingane går ut på at Biden utan årsak skal ha pressa den då 29 år gamle kvinna opp mot veggen, ført handa opp under skjørtet hennar og penetrert henne med fingrane medan han kyssa henne.

Media The New York Times, The Washington Post og nyheitsbyrået AP har alle undersøkt skuldingar mot Biden og har ikkje funne andre skuldingar eller eit mønster av seksuelle overgrep. Det gjer at fleire demokratar har sagt at skuldinga frå Reade ikkje er truverdig.

Vil brukast av Trump

Claire Sandberg, som har vore med på å organisere Bernie Sanders' valkamp, tek derimot til orde for at Biden bør trekke seg.

– Eg trur ikkje det kunne stått meir på spel for å slå Donald Trump, men samtidig trur eg vi må ha ein konsistent standard for korleis vi behandlar skuldingar om seksuelle overgrep, og også tenkje klart om korleis Donald Trump vil bruke desse skuldingane i valkampanjen, seier Sandberg.

Trump har sjølv vorte skulda for seksuelle overgrep og seksuell trakassering av eit tosifra tal kvinner. Under valkampen i 2016 måtte han svare for mellom anna å ha skrytt av at han kunne bruke kjendisstatusen sin til å forgripe seg på kvinner.

Den sitjande presidenten har så langt ikkje nemnt skuldingane mot Biden sjølv, men sonen, Donald Trump Jr., og valkampleiar Brad Parscale er blant pådrivarane på republikansk side.

Dobbeltmoralsk

Årets val er det første etter metoo-kampanjen, som starta hausten 2017. Demokratane har vore opptekne av å støtte kvinner som har stått fram med historiene sine om seksuelle overgrep og trakassering.

Republikanarar angrip no Demokratane for å vere dobbeltmoralske og viser mellom anna til utspørjinga av Brett Kavanaugh, som var kandidat til høgsterettsdommar. Han måtte svare for skuldingar om eit seksuelt overgrep langt tilbake i tid.

– Venstresida og deira allierte i media har éin standard for republikanarar og ein annan for demokratar som Joe Biden. Dobbeltmoralen er avskyeleg, seier Steve Guest, ein talsperson for den republikanske nasjonalkomiteen (RNC).

Biden var visepresident under Barack Obama i åtte år og var òg senator frå delstaten Delaware i perioden 1973 og 2009. Før han stilte som presidentkandidat, vart han skulda av fleire kvinner for upassande fysisk kontakt, noko han har beklaga.

