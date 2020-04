utenriks

Politiet vart tilkalla av forbipasserande som klaga over vond lukt frå fire små lastebilar som stod parkert utanfor Andrew T. Cleckley Funeral Home.

Gravferdsbyrået hadde leigd lastebilane for å bruke dei som lagringsplass for rundt 50 døde, og sidan bilane ikkje hadde kjøleanlegg, vart lika lagt på is. Dette var ikkje nok til å halde lukta unna.

Eigaren av gravferdsbyrået er ikkje meld, og nokre timar etter aksjonen til politiet vart dei døde flytta over i ei større kjølevogn.

(©NPK)