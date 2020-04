Person funnen død etter at Nato-helikopter styrta

utenriks

Helikopteret opererte frå ein canadisk fregatt og skal ha hatt opptil seks personar om bord. Det deltok i ein Nato-operasjon i området då det forsvann.

Det er den greske TV-stasjonen ERT som melder om at vrakrestane er funne, og at fem andre passasjerar i helikopteret framleis er sakna.

Førebels har det ikkje komme liknande opplysningar frå offisielt hald. Det har vorte gjennomført søk etter helikopteret i Det joniske havet.

Greske styresmakter seier dei ikkje har vorte bedne om å hjelpe sidan området det blir søkt i er langt utanfor det greske fastlandet og utanfor ansvarsområdet til landet for søk- og redningsoperasjonar.

I ei kort fråsegn har det canadiske forsvaret stadfesta at dei har mista kontakten med eitt av helikoptera, og at ein leiteaksjon er i gang.

I ei fråsegn frå Nato heiter det at det har vore ei «hending med eit helikopter frå eit skip under Natos kommando», og at ein leiteoperasjon er igangsett.

