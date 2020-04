Heile Storbritannias «Captain Tom» fyller 100

utenriks

100-åringen kasta seg inn i koronakampen med å gå 100 rundar i hagen med håp om at folk skulle donere 1.000 pund til grupper knytte til det offentlege helsevesenet. Torsdag fyller han 100 år, og no gler heile Storbritannia seg over jubilanten.

– Eg føler meg bra og håper de føler dykk bra òg, sa han etter å ha gått «i mål» med gåstolen etter ti dagar.

I mellomtida eksploderte støtta, og med den følgde det pengar – mykje pengar. Så langt har «Captain Tom» samla inn svimlande 29 millionar pund – 374 millionar kroner – til den gode saka.

