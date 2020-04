EUs økonomi krympa med 3,5 prosent

utenriks

I eurosona er nedgangen i BNP endå større: 3,8 prosent. Det er det største fallet som er målt sidan ein byrja å samle inn felles statistikk i 1995, opplyser EUs statistikkbyrå Eurostat.

I dei tre månadene etter årsskiftet har altså EU for alvor merka den økonomiske effekten av koronakrisa. Dei fleste EU-landa byrja å innføre strenge smitteverntiltak i mars, den siste månaden i kvartalet. Før pandemien voks den europeiske økonomien langsamt, med ein BNP-vekst på 0,1 prosent i heile EU og 0,2 prosent i eurosona i siste kvartal i fjor.

Onsdag melde USA om eit BNP-fall på 4,8 prosent i første kvartal.

Billeg olje gir låg inflasjon

Eurostat kom torsdag òg med eit estimat for inflasjonen i eurosona i inneverande månad. Han fall til 0,4 prosent for dei siste tolv månadene. For ein månad sidan var årsinflasjonen på 0,7 prosent, ned frå 1,2 prosent månaden før det igjen. Prisane på mat, alkohol og tobakk aukar mest, med ein anslått prisstigning på 3,6 prosent dei siste tolv månadene.

Også tenester og industrivarer er noko dyrare enn for eit år sidan. Det som trekkjer inflasjonen stadig lågare, er dei låge energiprisane. Først og fremst som følgje av det bratte fallet i oljeprisen, ligg energiprisane heile 9,6 prosent lågare enn i april i fjor.

Marginal arbeidsløysevekst

Det tredje nøkkeltalet som kom denne dagen, var ei oversikt over arbeidsløysa i mars. Ho auka med marginale 0,1 prosentpoeng frå februar og låg på 6,6 prosent for heile unionen.

Arbeidsløysa i eurolanda er noko høgare – 7,4 prosent – men endringa var den same.

Tyskland melde torsdag om eit hopp i arbeidsløysa på 0,7 prosentpoeng i april, så det kan tenkjast at EU-arbeidsløysa òg vil auke når effektane av covid-19-utbrotet for alvor når arbeidsmarknaden.

