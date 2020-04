Trump beordrar kjøttprodusentane til å halde hjula i gang

utenriks

Tiltaket kjem i ein presidentordre Trump underteikna natt til onsdag.

Her stemplar han kjøttforedlingsfabrikkar som «kritisk infrastruktur», med tilvising til Defense Production Act, som lèt regjeringa styre distribusjonen av varer og ressursar som er essensielle for forsvaret og sikkerheita i nasjonen.

Fabrikkane, der dyr blir slakta og prosesserte om til mat som blir selt i butikkar, har lenge hatt problem med sikkerheit og reinhald. Fleire har valt å stenge fabrikkane sine, der tilsette ofte jobbar med lite avstand mellom kvarandre, etter at det har vorte registrert mykje koronasmitte.

Avgjerda til Trump kjem etter åtvaringar om at butikkar kan bli tomme for kjøtt. Fagforeiningane meiner ytterlegare tryggingstiltak er nødvendig.

– Minst 20 slakteriarbeidarar har døydd av koronaviruset, medan over 5.000 har vorte innlagde eller vist symptom, seier president Marc Perrone for den største fagforeininga i bransjen, UFCW, i ei fråsegn.

Vidare seier han at fagforeininga deler bekymringane over det potensielle brotet i leverandørkjedene, men at sikkerheita til arbeidarane må vere førsteprioritet.

– For å seie det enkelt: Vi kan ikkje ha ei sikker leveransekjede for mat utan at arbeidarane er trygge.

(©NPK)