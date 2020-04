Konsentrasjonsleiren Dachau vart bustadområde etter krigen

utenriks

– For eit sjokk det var for mor mi då ho kom dit og innsåg at vi skulle bu i ein tidlegare konsentrasjonsleir, seier 73-år-gamle Jean Böhme.

Onsdag er det 75 år sidan frigjeringa av Dachau, der nazistane drap titusenvis av menneske. Böhme er blant dei om lag 2.300 personane som vart busette i den tidlegare konsentrasjonsleiren mellom 1948 og 1965, ei tid då Tyskland sleit med massiv bustadmangel og tusenvis av fordrivne tyskarar kom tilbake frå andre europeiske land.

Böhme var rundt fem år då han og familien flytta til den tidlegare fangeleiren. Faren var tysk og mora fransk. Foreldra møttest då faren var stasjonert i Frankrike som soldat.

Vakttårn vart bistro

Familien budde i blokk 31C, og Böhme gjekk på skule i blokk 33. Han hugsar at eitt av vakttårna til leiren var omgjort til ein bistro.

– Det var ein skule, eit bakeri, ein daglegvarebutikk, lege, garveri og både ei katolsk og protestantisk kyrkje. Det fanst til og med bordell, seier Böhme.

Han fortel at verken han eller broren hadde ei klar forståing av omgivnadene dei voks opp i. Men for mora var situasjonen vanskeleg.

Heimsøkt til døden

– Ho sa mange gonger til far min at vi ikkje hadde nokon rett til å bu i ein tidlegare konsentrasjonsleir.

Likevel tok det tre år før familien hadde moglegheit til å flytte, og Böhme vart buande i byen Dachau, ikkje langt frå leiren.

No, rundt 70 år seinare, er det lite av barndomsheimen han kjenner igjen. Men minna og traumet over å ikkje ha andre val enn å bu i konsentrasjonsleiren har halde fram.

– Mor mi kom seg aldri over det. Ho var aldri lykkeleg der. Det heimsøkte henne til ho døydde, fortel han.

