Italia seier nei takk til respiratorar frå Danmark

I byrjinga av april, etter at EU-landa vart oppmoda til å hjelpe hardt koronaramma Italia med helseutstyr og personell, tilbaud Danmark seg å sende respiratorar og eit feltsjukehus til landet.

Men frå fleire hald hagla kritikken om at respiratorane var gamle og ubrukelege i behandlinga av covid-19-pasientar. No har Italia altså takka nei til tilbodet.

– Vi har fått eit munnleg svar om at Italia på noverande tidspunkt ikkje har behov for respiratorane, seier forsvarsminister Trine Bramsen (S) til avisa Politiken. Italia har ikkje grunngitt avslaget, seier ho, men understrekar samtidig at tilbodet står ved lag.

Parlamentarisk leiar Sofie Carsten Nielsen i partiet Det Radikale Venstre meiner det er pinleg at Danmark har tilbode respiratorar som ikkje kan brukast. Ho foreslår i staden at Danmark sender av garde moderne respiratorar som helseregionane har sagt dei kan unnvere, og dessutan helsepersonell for å vise «europeisk samfunnssinn».

– Viss vi kan samle ei gruppe som frivillig vil av stad, synest eg beintfram regjeringa burde gå i gang, seier Nielsen.

Politiken trekkjer òg fram det norske helseteamet som var i Bergamo frå 8. til 28. april.

