Hønsegjødsel blir brukt som festbrems i Sverige

Tradisjonelt samlast tusenvis av studentar i parken i samband med valborgsmesseaftan. No har styresmaktene i Lund sperra av parken på grunn av koronautbrotet. Men for å vere på den sikre sida, sørgjer kommunen for å gjere parken endå mindre attraktiv.

Eitt tonn hønsegjødsel skal strøast på graset, ifølgje lokalavisa Kvällsposten.

– Vi får moglegheit til å gjødsle grasplenane i parken, og samtidig kjem det til å stinke, og då er det kanskje ikkje så hyggeleg å sitje og drikke øl i parken, seier Gustav Lundblad, som leier miljøkomiteen i kommunestyret, til Sydsvenskan.

Han meiner Lund risikerer å bli eit nytt episenter for koronautbrotet i Sverige i samband med den utbreidde studentfestinga i slutten av april.

