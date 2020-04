Dei økonomiske forventningane rett til botns i EU

utenriks

Nedturen frå mars held fram for den såkalla ESI-indikatoren som fell kraftig i både eurosona og i resten av EU. For eurolanda er nedgangen på 28,8 poeng til 65,8. For heile EU fell indikatoren med 27,2 poeng til 67. Det er nesten like lågt som under finanskrisa i 2009 og betydeleg lågare enn på noko tidspunkt sidan det.

Indeksen er samansett av fem indeksar som måler forventningane hos forbrukarane i tillegg til fire sektorar i næringslivet: industri, anlegg, detaljhandel og tenester. Alle viser markant nedgang, opplyser EU-kommisjonens økonomidirektorat, som står bak ESI.

Også forventningane næringslivet har til sysselsetjinga fell. Her er nedgangen på 30,1 poeng, og innan detaljhandelen og tenesteytande sektor har utsiktene aldri vore dårlegare.

Direktoratet opplyser at dei i april har fått færre svar på undersøkinga som ligg til grunn for indikatoren, og at det kan vere større uvisse i talmaterialet enn vanleg. Grunna strenge smitteverntiltak har det ikkje vore mogleg å samle inn data frå Italia i det heile.

(©NPK)