Danmark gjer seg klar til andre fase av gjenopninga

utenriks

– Smitten er under kontroll, og vi har lykkast med den danske strategien, sa Frederiksen (S) i ein debatt om koronasituasjonen i Folketinget onsdag.

Der gjorde ho det klart at fase 2 av gjenopninga av Danmark vil starte etter 10. mai.

Langsiktig plan

I samarbeid med partia på Folketinget vil ho leggje fram ein langsiktig strategi for gjenopninga av mellom anna restaurantar, barar, frisørar, massørar, storsenter, idrettsforeiningar, bibliotek og kyrkjer.

– Her presenterer vi òg den langsiktige planen for rekkefølgja i gjenopninga, slik at både borgarar og verksemder kjenner tidsperspektivet for eksempelvis restaurantar, undervisninga til barna, idrett og storsenter, sa Frederiksen.

Statsministeren åtvarar samtidig mot å gå for fort fram.

– La meg gjere det heilt klar. Regjeringa kjem ikkje til å la seg presse til å gå for raskt fram, slår Frederiksen fast.

– Vi har framleis ei helsekrise, og vi må ikkje setje helsa til danskane over styr, seier statsministeren.

Offensiv testing

Reint helsefagleg vil den langsiktige strategien innebere ein meir offensiv teststrategi, auka bruk av verneutstyr, fleire hygiene- og avstandstiltak og ikkje minst unngå «superspreiing». Sistnemnde inneber mellom anna framleis lokk på konsertar og festivalar.

På spørsmål om ikkje gjenopninga kan gå for langsamt, svarte Frederiksen:

– Det kan ho. Og ho kan gå for fort. Det gjeld å finne den gylne middelvegen.

(©NPK)