Biden vann Ohio via post

Det har vorte rapportert om nokre små vanskar med røysting, men ikkje store, utbreidde problem.

Under primærvalet i Wisconsin tidlegare denne månaden vart veljarane tvinga til å trasse retningslinjene om sosial distansering for å stemme.

I Ohio vart berre heimlause og funksjonshemma oppmoda til å nytte seg av stemmelokala. Løyve vart òg gitt til dei som ikkje fekk stemmesetelen tilsendt tidsnok i posten.

1,5 millionar avla stemme, ifølgje delstatsstyresmaktene. Det er langt færre enn dei 3,2 millionane som stemde under presidentvalet i 2016.

Primærvalet, som eigentleg skulle ha funne stad 17. mars, vart utsett nokre timar før valurnene skulle opna. Ohio-guvernøren, republikanaren Mike DeWine, avgjorde først å utsetje valet til 2. juni. Men valet vart sidan flytta til denne veka, med røysting via post. Det er gitt ordre om å halde seg heime i Ohio.

Enkelte guvernørar har teke til orde for å gjennomføre alle val via post under presidentvalet i november, noko president Donald Trump er sterk motstandar av.

Fem delstatar gjennomfører allereie vala sine via post: Colorado, Hawaii, Oregon, Washington og Utah. Ingen av dei har likevel måtta gjennomføre valet midt i ein pandemi.

