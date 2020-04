Maduro tilset ny oljeminister

utenriks

Den dalande oljeprisen legg ytterlegare press på oljeavhengige Venezuelas økonomi, som også lir under tunge amerikanske sanksjonar.

Avgjerda om å tilsetje El Aissami betrar neppe forholdet Maduro-regjeringa har til USA. Han vart i fjor ført opp på USAs liste over internasjonalt etterlyste forbrytarar, skulda for å vere narkobaron.

Prisen på venezuelansk olje gjekk fredag ned til under 10 dollar per fat – den lågaste prisen på over to tiår. Heile 96 prosent av eksportinntektene i landet kjem frå olje.

