Kina skuldar amerikanske politikarar for skamlaus løgn

Kina skuldar amerikanske politikarar for å komme med «skamlause løgner» etter at president Donald Trump trua med å straffe Kina for utbrotet.

– Dei har berre eitt mål: å sluntre unna ansvaret for si eiga dårlege handtering av utbrotet og avleie merksemda til folket, sa talsmannen Geng Shuang i det kinesiske utanriksdepartementet på ein pressekonferanse tysdag.

På pressekonferansen sin måndag gjorde Trump det klart at han er langt frå fornøgd med den kinesiske handteringa av koronavirusutbrotet, som byrja i den kinesiske byen Wuhan.

