Frankrike planlegg forsiktig gjenopning

Frankrike har innført svært strenge smitteverntiltak, men tysdag var statsministeren i nasjonalforsamlinga der han la fram planane for gjenopning av landet.

Det skal skje frå 11. mai. Då kan butikkar og marknader opne igjen. Men restaurantar og barar må framleis halde stengd. Statsminister Philippe tilrår vidare at så mange som mogleg held fram med heimekontor òg etter 11. mai.

Skular skal gjenopnast gradvis, men det vil ikkje vere lov med samlingar på fleire enn ti personar, det gjeld både privat og offentleg. Og det vil vere påbode å bruke munnbind når ein tek metro, bussar og annan kollektivtransport.

Frankrike er eitt av landa som er hardast ramma av covid-19-pandemien, med over 23.000 dødsfall. For å avgrense spreiinga av viruset er det innført strenge restriksjonar på folks rørsler. Det er berre lov til å forlate heimen for å handle mat, lufte hundar eller hjelpe andre. Det er òg avgrensingar på kor lenge og kvar ein kan gå eller springe ein tur.

Statsminister Phillippe seier påbodet om å halde seg heime har bidrege til å bremse spreiinga og redde tusenvis av liv.

– Men no treng økonomien å gjenopnast, likevel gradvis og forsiktig. Vi må lære oss å leve med viruset, sa han.

