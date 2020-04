Forskarar ser samanhengar mellom korona og blodpropp

utenriks

I ein fersk studie i magasinet Thrombosis Research skriv nederlandske forskarar at komplikasjonar forårsaka av blodpropp oppstod hos 31 prosent av 184 koronapasientar. Det er eit «merkverdig høgt» tal, meiner forskarane.

Såkalla trombosehendingar, eller blodproppar, kan oppstå av mange grunnar hos pasientar som får intensivbehandling på sjukehus. Men førekomsten hos covid-19-pasientar er langt høgare enn det ein kunne forvente, ifølgje ekspertane.

– Virus gjer rare ting

Førre veke slo amerikanske legar alarm om ein sjudobling av plutselege slag hos koronasmitta personar i 30- og 40-åra som elles ikkje hadde sterke symptom på covid-19.

Ei rekke legar melde òg om unormale blodproblem hos pasientane, og at mellom 20 til 40 prosent av intensivpasientane ser ut til å bli ramma av små blodproppar i ulike delar av kroppen.

Sjølv om legane er overraska, burde dei ikkje vere det, meiner akuttlege Shari Brosnahan ved New York-sjukehuset Langone.

– Virus har ein tendens til å gjere rare ting, seier ho.

Samla forskarar

Lege Behnood Bikdeli ved New York Presbyterian Hospital samla eit internasjonalt forskarteam for å granske saka. Eitt av funna, som nyleg vart publiserte i Journal of The American College of Cardiology, er at risikoen for blodpropp er så høg at intensivpasientar med covid-19 bør få blodfortynnande medisinar som førebygging.

Korleis blodproppane oppstår, er framleis uklart, men ifølgje Bikdeli kan det vere fleire forklaringar:

* Mange av koronapasientane har underliggjande hjarte- eller lungesjukdommar, noko som i seg sjølv aukar risikoen for blodpropp.

* Intensivbehandling, til dømes med respirator, aukar òg risikoen, fordi pasientane blir liggjande lenge stille.

* Det er likevel òg klart at covid-19 kan føre til ein unormal immunreaksjon som kallast «cytokin-storm». Forsking tyder på at dette aukar risikoen for blodpropp.

Nøre opp

Ifølgje forskarar kan koronaviruset òg infisere dei indre cellelaga – endothelium – i organ og blodårer. Dette kan i teorien nøre oppunder danninga av blodproppar.

I tillegg kan det vere noko ved sjølve koronaviruset som får blodet til å koagulere eller tjukne. Dette har vore sett ved andre virussjukdommar.

Ifølgje Shari Brosnahan verkar likevel ikkje blodfortynnande medisinar på alle pasientane, fordi blodproppane i mange tilfelle er svært små, såkalla mikroproppar.

– Det er for mange av dei, og vi veit ikkje akkurat kvar dei er, seier ho.

Obduksjonar av koronadøde har vist at lungene til enkelte har vore fylt av hundrevis av mikroproppar.

(©NPK)