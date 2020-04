Bolsonaro skal etterforskast

utenriks

Fortruleg informasjon

Moro hevda før helga at Bolsonaro ønskte seg ein politisjef som kunne gi han fortruleg informasjon.

– Å overrekkje denne typen informasjon er ikkje oppgåva til det føderale politiet, sa Moro, som insisterer på at politiet må opptre uavhengig.

Eksministeren har òg gjort det klart at han fryktar presidenten vil prøve å påverke etterforskingar som rører ved familiemedlemmer.

To av Bolsonaros søner blir etterforska for misbruk av offentlege middel, ifølgje Washington Post.

Førre veke melde avisa Folha de São Paulo at den eine av sønene, Carlos Bolsonaro, blir mistenkte for å tilhøyre ei gruppe som spreier falske nyheiter.

Splitta befolkning

Bolsonaro avviser på si side å ha gjort noko gale. Presidenten meiner det er opp til han å avgjere kven han vil ha som politisjef.

Etterforskinga som no blir igangsett, kan potensielt ende med at Moro blir sikta for falsk forklaring. Men dersom etterforskarane meiner det er hald i skuldingane, vil det vere mogleg å stille Bolsonaro for riksrett.

Ei meiningsmåling måndag viste at brasilianarane er splitta i synet på ei eventuell riksrettssak.

Ein eventuell tiltale må likevel godkjennast av representantane i «underhuset» i Brasils nasjonalforsamling. Her er Bolsonaros støttespelarar i fleirtal, påpeikar nyheitsbyrået Reuters.

Sparket minister

Brasil er ramma av politisk krise samtidig som koronaviruset spreier seg i befolkninga, og helsevesenet i delar av landet er hardt pressa.

Bolsonaro har vorte sterkt kritisert for å bagatellisere pandemien, og han gav helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken tidlegare denne månaden.

Den nye helseministeren, Nelson Teich, vil til liks med Bolsonaro lette på restriksjonane som er innførte for å hindre smitte.

Tidlegare justisminister Sergio Moro har ein spesiell status i Brasil sidan han som dommar spelte ei sentral rolle i den gigantiske korrupsjonsetterforskinga som kallast Operasjon bilvask. Etterforskinga førte mellom anna til at tidlegare president Luiz Inacio Lula da Silva vart dømd til fengsel.

I fjor fekk nettstaden The Intercept tilgang til informasjon som tydde på at påtalemakta og den dåverande dommaren Moro samarbeidet om å få Lula dømd. Moro nekta likevel for å ha gjort noko gale, og blant tilhengarane sine blir regna han framleis som ein helt i kampen mot korrupsjon.

