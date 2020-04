Amerikansk råolje fall til 11 dollar fatet

utenriks

Nedgangen var på rundt 20 prosent sidan førre sluttnotering for WTI-olje for levering i juni. På eitt tidspunkt nærma prisen seg 10 dollar per fat, før den tok seg litt opp igjen.

Ein utløysande faktor for nedgangen var då eit stort fond av typen ETF byrja å selje unna kontraktane sine for olje av denne kategorien.

Massiv overproduksjon på verdsmarknaden er likevel hovudårsaka til at oljeprisane har stupt den siste månaden. Etterspørselen har falle kraftig som følgje av koronakrisa, og oljelagera i verda er i ferd med å fyllast opp – noko som særleg rammar amerikansk råolje.

For ei veke sidan kollapsa prisen for WTI-olje for levering i mai, som på det lågaste vart omsett for minus 40 dollar fatet.

Prisfallet for nordsjøolje var tysdag meir avgrensa, og olje av Brent-kvalitet kosta rundt 20 dollar fatet ved 14-tida norsk tid.

(©NPK)