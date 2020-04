Syria melder om tre drepne i israelsk angrep

utenriks

Blant dei drepne var det eit barn, melder Syrias offisielle nyheitsbyrå Sana måndag. Ytterlegare fire sivile skal ha vorte såra då splintar frå rakettar ramma bustader i forstadene til Damaskus.

Tidlegare melde nyheitsbyrået at dei fleste rakettane vart skotne ned av syrisk luftforsvar. Det har òg publisert videoar som viser eksplosjonar i lufta.

Rakettane vart avfyrte frå libanesisk territorium like før daggry måndag, ifølgje Sana.

Kva som var målet for angrepet, blir ikkje opplyst. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder likevel at angrepet trefte stillingane til iranske styrkar og den libanesiske militsgruppa Hizbollah i ørkenen ved byen Palmyra sør for Damaskus. Gruppa opplyser at fire krigarar vart drepne i angrepet.

Sidan starten av krigen i Syria i 2011, har Israel gjennomført hundrevis av angrep mot landet.

Israel kommenterer vanlegvis ikkje meldingar om at dei har angripe mål i Syria, og heller ikkje denne gongen vil ein israelsk talsmann kommentere opplysningane frå syriske styresmakter.

